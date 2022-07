CorSport: Petagna a un passo dal Monza, per Simeone sarà fondamentale la tempistica (Di giovedì 21 luglio 2022) Andrea Petagna è a un passo dal Monza. Al suo posto il Napoli ha già scelto il Cholito Simeone. Il Corriere dello Sport scrive che saranno fondamentali i tempi dell’affare. Per Petagna si tratta con il Monza per la formula. “Il Napoli ha aperto alla cessione, si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni. De Laurentiis ha chiesto di eliminare il vincolo della salvezza come condizione per il riscatto. Petagna ha già detto sì ed è in attesa al pari di Simeone che, da buon argentino, non ha mai avuto dubbi sull’idea di accettare la corte del Napoli. Il Cholito è la prima scelta per l’attacco (verrebbe investita una cifra simile a quella ricavata) e il Verona, che lo ha appena riscattato dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Andreaè a undal. Al suo posto il Napoli ha già scelto il Cholito. Il Corriere dello Sport scrive che saranno fondamentali i tempi dell’affare. Persi tratta con ilper la formula. “Il Napoli ha aperto alla cessione, si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni. De Laurentiis ha chiesto di eliminare il vincolo della salvezza come condizione per il riscatto.ha già detto sì ed è in attesa al pari diche, da buon argentino, non ha mai avuto dubbi sull’idea di accettare la corte del Napoli. Il Cholito è la prima scelta per l’attacco (verrebbe investita una cifra simile a quella ricavata) e il Verona, che lo ha appena riscattato dal ...

