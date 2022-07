Anche una bambina di Roma nella nuova edizione dello Zecchino D’Oro su Rai 1 (Di giovedì 21 luglio 2022) Una bambina del Lazio a Zecchino D’Oro 2022. Ci sarà Anche Maryam, una piccola cantante di soli 9 anni, nella nuova edizione in uno dei format più conosciuti dedicati ai giovani talenti. Salgono a 51 i piccoli solisti del Lazio dal 1959 ad oggi. La nuova edizione, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, andrà in onda a novembre su Rai1. Chi è la bambina di Roma che canterà allo Zecchino D’Oro La bimba di Roma si chiama Maryam Pagliarone, e ha 9 anni come detto. Canterà “Mille fragole”, scritta da Deborah Iurato e Massimo Zanotti. Maryam è una dei 17 piccoli solisti – che interpreteranno le 14 canzoni in gara – scelti tra 3536 bambini che da tutta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) Unadel Lazio a2022. Ci saràMaryam, una piccola cantante di soli 9 anni,in uno dei format più conosciuti dedicati ai giovani talenti. Salgono a 51 i piccoli solisti del Lazio dal 1959 ad oggi. La, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, andrà in onda a novembre su Rai1. Chi è ladiche canterà alloLa bimba disi chiama Maryam Pagliarone, e ha 9 anni come detto. Canterà “Mille fragole”, scritta da Deborah Iurato e Massimo Zanotti. Maryam è una dei 17 piccoli solisti – che interpreteranno le 14 canzoni in gara – scelti tra 3536 bambini che da tutta ...

