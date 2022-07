Scacchi, Magnus Carlsen non difenderà il titolo mondiale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal sito iberico di Marca, Magnus Carlsen ha annunciato che non difenderà il suo titolo mondiale negli Scacchi, dunque il russo Ian Nepómniachtchi, candidato ufficiale, si giocherà la corona iridata contro il cinese Ding Liren (primo e secondo classificato nel Torneo dei Candidati). Così il numero 1 al mondo negli Scacchi: “Ho parlato con persone della mia squadra, della FIDE, con Ian Nepómniachtchi: la conclusione è che non sono motivato a giocare un altro mondiale. Sento di non avere molto da guadagnare, non mi interessa giocare e semplicemente non giocherò“. Spiega Carlsen: “Giocherò il Grand Chess Tour, le Olimpiadi di Chennai con la squadra norvegese, Miami, la Sinquefield Cup. Ho molte sfide davanti a me. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal sito iberico di Marca,ha annunciato che nonil suonegli, dunque il russo Ian Nepómniachtchi, candidato ufficiale, si giocherà la corona iridata contro il cinese Ding Liren (primo e secondo classificato nel Torneo dei Candidati). Così il numero 1 al mondo negli: “Ho parlato con persone della mia squadra, della FIDE, con Ian Nepómniachtchi: la conclusione è che non sono motivato a giocare un altro. Sento di non avere molto da guadagnare, non mi interessa giocare e semplicemente non giocherò“. Spiega: “Giocherò il Grand Chess Tour, le Olimpiadi di Chennai con la squadra norvegese, Miami, la Sinquefield Cup. Ho molte sfide davanti a me. ...

