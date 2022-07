Lidl | altro che scarpe da collezione | L’articolo del momento sta facendo uscire di testa tutti

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La catena di supermercati non solo assumerà diverse unità nel nostro Paese. Ma lancia anche un’importante promozione Importanti novità per. La catena di supermercati non solo assumerà diverse unità nel nostro Paese. Ma lancia anche un’importante promozione su un elettrodomestico utilissimo e di grande qualità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.(web source)Italia, catena di supermercati leader nella GDO con 700 punti vendita e 20.000 addetti sul territorio nazionale, ha chiuso il 2021 realizzando un fatturato di 5,9 miliardi di euro con una crescita del 6,9% sull’anno precedente. Il piano aziendale per il triennio 2022-2024 prevede investimenti per 1,5 miliardi di euro per l’apertura di 150 nuovi punti vendita e per il potenziamento della rete logistica. La rete toccherà i 1000 punti vendita nel ...