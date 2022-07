La Juve soffia Bremer all' Inter | esplode la polemica sui social

Pubblicità

zazoomblog : Quotidiani sportivi le prime pagine: la Juve soffia Bremer all’Inter - #Quotidiani #sportivi #prime #pagine: - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Quotidiani sportivi, le #primepagine: la @juventusfc soffia #Bremer all'@Inter - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus #J… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Quotidiani sportivi, le #primepagine: la @juventusfc soffia #Bremer all'@Inter - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus #J… - PianetaMilan : #Quotidiani sportivi, le #primepagine: la @juventusfc soffia #Bremer all'@Inter - #Calciomercato #JuventusFC… - infoitsport : La Juve soffia Bremer all'Inter, la Roma dopo Dybala vuole Belotti -

Il Torino ha accettato l' offerta della, il giocatore è d'accordo e la firma è vicina. Bremer ... Con una liquidità maggiore, la Juventusil colpo di mercato all'Inter nonostante i ...Fra poco l'Inter inconterà il Torino per trovare un accordo, ma il vento Juventussempre più forte. Con parte dei soldi della cessione di de Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri sono pronti al ...Ceduto De Ligt al Bayern per 67 milioni di euro più dieci di bonus, la Juventus ha immediatamente trovato il sostituto dell’olandese. Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha infatti resistito all ...Doveva essere il mercato dell'Inter. Dopo l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan, Lukaku e Asllani, Marotta aveva in canna altri due colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, ...