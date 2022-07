Ultime Notizie – Maurizio de Giovanni dimesso dall’ospedale (Di martedì 19 luglio 2022) Lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, 64 anni, è tornato a casa per la convalescenza. Dopo la paura e la preoccupazione, le sue condizioni di salute sono migliorate ed è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli. L’autore, che ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta, e con i ‘Bastardi di Pizzofalcone’, era stato colpito da un infarto nella notte del 12 luglio scorso ed era stato ricoverato e operato. Ora De Giovanni, autore di diversi romanzi bestseller tutti pubblicati da Einaudi, con traduzioni in numerose lingue, dovrà riposare e rimandare i numerosi impegni pubblici in programma, per presentare libri e partecipare a festival. L’annuncio delle dimissioni ospedaliere dello scrittore è stato dato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Lo scrittore napoletanode, 64 anni, è tornato a casa per la convalescenza. Dopo la paura e la preoccupazione, le sue condizioni di salute sono migliorate ed è statoCardarelli di Napoli. L’autore, che ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta, e con i ‘Bastardi di Pizzofalcone’, era stato colpito da un infarto nella notte del 12 luglio scorso ed era stato ricoverato e operato. Ora De, autore di diversi romanzi bestseller tutti pubblicati da Einaudi, con traduzioni in numerose lingue, dovrà riposare e rimandare i numerosi impegni pubblici in programma, per presentare libri e partecipare a festival. L’annuncio delle dimissioni ospedaliere dello scrittore è stato dato ...

