Roma | ko a faro con lo Sporting davanti a Dybala | è 3-2

(Di martedì 19 luglio 2022) Aspettando l’ufficialità di(presente nel secondo tempo in tribuna), lacade acontro loper 3-2. A Mourinho non basta un autogol di Inacio e una rete di Pellegrini per avere la meglio degli uomini di Amorim. Mourinho fa le prove di Joya e schiera un 3-4-2-1 con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. Ma la novità più grande riguarda Matic che indossa la numero 8 e non la ‘sua’ 21, destinata proprio all’ex Juventus. Le prime occasioni della partita sono per lo, con Pedro Porro che ci prova due volte dalla distanza senza impensierire Rui Patricio, che poco dopo nega il gol a Goncalves, pericoloso con una conclusione dal limite. La svolta si ha al 28?: Rochinha penetra in area, Ibanez lo trattiene e l’arbitro concede il rigore. Una rissa tra Kumbulla ed Edwards ...

calciomercatogp : Paulo Dybala in tribuna a Faro con Tiago Pinto ed i Friedkin! Domani l’ufficialità del suo arrivo alla Roma.… - sportli26181512 : Roma, Dybala allo stadio per l'amichevole contro lo Sporting: L'attaccante argentino ha raggiunto Faro all'inizio d… - MrAles90 : Mancini e di una scarsità unica, Anticalcio antidifensore, smentitemii e vi farò vedere il 58 minuto di SportingLis… - Ronchettifranc2 : ?? Sporting Club - Roma ?? 21:00 CEST ???? Estadio Algarve, Faro #DAZN Daje Roma ??? #ASRoma | #SportingRoma - Gab78asr : Roma - Sporting Lisbona | DIRETTA LIVE STREAMING | Amichevole 19/07/2022 -

Paulo Dybala ha raggiunto lo stadio Algarve die sta assistendo al secondo tempo del test trae Sporting Lisbona. L'ex attaccante della Juventus è seduto tra Dan e Ryan Friedkin in quella che è la sua prima uscita pubblica in maglia ...(PORTOGALLO) - Laaffronta lo Sporting Lisbona nel terzo test amichevole del suo pre - campionato in Portogallo: Paulo Dybala non sarà in panchina al fianco del tecnico José Mourinho per ...Paulo Dybala evidentemente provato dopo la lunga sessione di visite mediche a cui si è sottoposto. L'argentino è pronto per unirsi alla squadra di Mourinho.