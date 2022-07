Ponza, al via i lavori di adeguamento della rete fognaria (Di martedì 19 luglio 2022) Ponza- “Sono iniziati ieri, 18 luglio 2022, gli interventi di adeguamento della rete fognaria in zona Cavatella. I lavori hanno l’obiettivo dell’estendimento, rifacimento e bonifica di alcuni tratti di reti idrica e fognaria del comune di Ponza al fine di favorire il disinquinamento marino dell’isola”. Lo rende noto il comune di Ponza in una nota stampa. “L’obiettivo del progetto – si legge nella nota – è il collettamento alla pubblica fognatura dell’impianto di depurazione degli scarichi originati dall’Istituto Comprensivo di Cala dell’Acqua e da alcune utenze domestiche della zona che, al momento, sono diretti alle acque costiere. Attualmente, la rete fognaria della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022)- “Sono iniziati ieri, 18 luglio 2022, gli interventi diin zona Cavatella. Ihanno l’obiettivo dell’estendimento, rifacimento e bonifica di alcuni tratti di reti idrica edel comune dial fine di favorire il disinquinamento marino dell’isola”. Lo rende noto il comune diin una nota stampa. “L’obiettivo del progetto – si legge nella nota – è il collettamento alla pubblica fognatura dell’impianto di depurazione degli scarichi originati dall’Istituto Comprensivo di Cala dell’Acqua e da alcune utenze domestichezona che, al momento, sono diretti alle acque costiere. Attualmente, la...

