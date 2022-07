Monza deciso su Caprari | pressing sulla Juventus per Ranocchia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 luglio 2022) I brianzoli continuano a muoversi sul mercato per impreziosire la rosa che vorrà ben figurare nella massima serie. Dopo aver sistemato la difesa, adesso si pensa all’attacco, per il quale ilsu Gianlucadel Verona. Novità anche a centrocampo, dove si lavora per Filippodellasu: qual’è la situazione? L’ ex trequartista di Roma e Pescara piace molto alla dirigenza brianzola che hadi provarci. Reduce da una stagione straordinaria, condita da gol, assist e la prima apparizione con l’Italia in Nation League, può senz’altro dare tantissima qualità alla manovra della squadra di Stroppa oltre a poter giocare anche come seconda punta. Il Verona, che lo ha riscattato ...