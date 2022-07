Incendio brucia il Carso, chiuse A4 e ferrovie i video (Di martedì 19 luglio 2022) Un vasto Incendio si è sviluppato nelle prime ore di martedì 19 luglio 2022 nel Carso isontino e triestino. Il fronte ampio e la violenza delle fiamme hanno costretto alla chiusura di un lungo tratto di autostrada A4 e del casello Lisert, oltre che dei collegamenti ferroviari tra Trieste e Monfalcone. Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Un vastosi è sviluppato nelle prime ore di martedì 19 luglio 2022 nelisontino e triestino. Il fronte ampio e la violenza delle fiamme hanno costretto alla chiusura di un lungo tratto di autostrada A4 e del casello Lisert, oltre che dei collegamenti ferroviari tra Trieste e Monfalcone.

Pubblicità

martavuch : RT @giornaleprociv: #FVG, brucia il #Carso, in azione i @vigilidelfuoco ?? - tvprato : Incendio in via Galcianese, brucia un pino nel campo sportivo - VirnaBalanzin : RT @lorenzo10469500: Vasto incendio sul Carso: interrotta la linea ferroviaria Trieste – Monfalcone, chiuse autostrada e strade. Evacuato i… - lorenzo10469500 : Vasto incendio sul Carso: interrotta la linea ferroviaria Trieste – Monfalcone, chiuse autostrada e strade. Evacuat… - RadioPerusia : Incendio a Massarosa (LU), soccorsi in azione Brucia da ieri a tarda sera la zona collinare in provincia di Lucca e… -