Incendio a Bozzano | le colline bruciano | case evacuate e elicotteri in azione

Pubblicità

qn_lanazione : Il vasto rogo a Massarosa iniziato lunedì 18 luglio è proseguito per tutta la notte. Chiusa e riaperta varie volte… -

Il vasto rogo a Massarosa iniziato lunedì 18 luglio è proseguito per tutta la notte. Chiusa e riaperta varie volte la bretella Lucca - ...Da poco è scoppiato un grossoverso, sempre nel comune di Massarosa, in località Lolia. Su tutti i roghi hanno operato, e sono tuttora al lavoro, volontari dell'antincendio boschivo ...Massarosa (Lucca), 19 luglio 2022 - L'incendio a Bozzano, nel comune di Massarosa, fa paura. Il vasto rogo, iniziato nella tarda serata di lunedì 18 luglio, è proseguito e si è esteso per tutta la ...Lunedì di incendi in Versilia dove si sono sviluppati cinque roghi e incendio di bosco e uliveta nel comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) ...