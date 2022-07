Il senso di colpa delle madri è sintomo di un problema più grave (Di martedì 19 luglio 2022) Troppo spesso le madri si sentono in colpa per qualsiasi cosa, anche quando fanno di tutto – più di chiunque altro – per prendersi cura dei propri figli, spesso fino ad arrivare all’esaurimento cronico, o parental burnout. Il senso di colpa delle madri, tuttavia, è riconducibile non tanto al loro comportamento, quanto ad un fallimento della società, a un sintomo di un problema più grave. NewsMaternità Marta Gelain ecco perché "Non mi sento in colpa se mio figlio va al nido" La dottoressa Marta Gelain affronta sul suo profilo Instagram uno dei temi più importanti legati alla maternità, ossia il senso di colpa materno.... ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 19 luglio 2022) Troppo spesso lesi sentono inper qualsiasi cosa, anche quando fanno di tutto – più di chiunque altro – per prendersi cura dei propri figli, spesso fino ad arrivare all’esaurimento cronico, o parental burnout. Ildi, tuttavia, è riconducibile non tanto al loro comportamento, quanto ad un fallimento della società, a undi unpiù. NewsMaternità Marta Gelain ecco perché "Non mi sento inse mio figlio va al nido" La dottoressa Marta Gelain affronta sul suo profilo Instagram uno dei temi più importanti legati alla maternità, ossia ildimaterno.... ...

Pubblicità

AdSpeculum : La sterilizzazione di massa, avviata tramite i sieri genici, verrà mascherata con la farsa dei cambiamenti climatic… - RedTaiga_art : @LaFranci27 Quanti poveriny dall'animo fragile di questi tempi, evidentemente chi si sente in colpa per essere bian… - lilliput3 : @BarbascuraX Tenerezza no, così come non me ne faceva mia nonna quando sparava frasi omofobe. Non gliene faccio una… - andyrox73 : @mbmarino Vero anche a me! A me e non mi viene neanche in mente di sposarmi! Non capisco il senso di sottolineare c… - tladyinthetower : Comunque non so se sia colpa della narrazione giornalistica, delle voci che si diffondono da fonti non tanto chiare… -