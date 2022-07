Già conservato nel castello Marchione di Conversano, recuperato in Austria dipinto seicentesco Valore non inferiore ai due milioni di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri, nucleo tutela patrimonio culturale: Le persone indagate, secondo l’impostazione accusatoria, avevano presentato il dipinto, nel 2019, per il tramite di un’agenzia di intermediazione toscana, all’Ufficio Esportazione (del Ministero della cultura) di Genova, dissimulando l’attribuzione alla pittrice italiana di scuola caravaggesca Artemisia Gentileschi (1593 – 1653), dichiarando un Valore economico decisamente sottostimato e tacendo il legame pertinenziale storicamente documentato con contesti architettonici vincolati (castello di Conversano e, successivamente, castello Marchione di Conversano, risalente al sec. XVI-XVII), riuscendo così ad ottenere un attestato di libera circolazione viziato dalla erronea ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri, nucleo tutela patrimonio culturale: Le persone indagate, secondo l’impostazione accusatoria, avevano presentato il, nel 2019, per il tramite di un’agenzia di intermediazione toscana, all’Ufficio Esportazione (del Ministero della cultura) di Genova, dissimulando l’attribuzione alla pittrice italiana di scuola caravaggesca Artemisia Gentileschi (1593 – 1653), dichiarando uneconomico decisamente sottostimato e tacendo il legame pertinenziale storicamente documentato con contesti architettonici vincolati (die, successivamente,di, risalente al sec. XVI-XVII), riuscendo così ad ottenere un attestato di libera circolazione viziato dalla erronea ...

