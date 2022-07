gameplay RETURN TO MONKEY ISLAND 

Leggi su helpmetech

(Di martedì 19 luglio 2022) Dave Grossman ci regala 10 secondi diTOISLAND Lo storico game designer Dave Grossman ha pubblicato su Twitter un video didi dieci secondi ditoIsland, attesissima avventura punta e clicca, nonché nuovo capitolo della serie nata in epoca 16-bit. Ed è proprio in questi dieci secondi, diffusi ieri, che ci accorgiamo come l’ultima avventura di Guybrush sia letteralmente figlia di Thimbleweed Park. New surveillance video for #IslandMonday! Strange man seen striding purposefully on Melee dock, ignoring the pelicans and bar as though he had somewhere to be, some devilish puzzle to solve… @grumpygamer have you seen this? pic.twitter.com/Hplm9h9IHc— LeDave Grossman (@phrenopolis) July 18, 2022 Non parliamo ...