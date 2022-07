Da The House of the Devil a X: Ti West e l'ascesa di un nuovo (grande) regista horror (Di martedì 19 luglio 2022) La foto su Teen Peopole Magazine, l'ossessione per i B-Movie, l'estetica e la narrativa, tra Tobe Hooper e A24: fenomenologia di Ti West, uno dei massimi esponenti della new wave horror. Sapevate che il presente e il futuro del cinema horror è stato inesorabilmente segnato (più o meno) da un'inaspettata comparsa su Teen People Magazine? Era il lontanissimo 2001, all'epoca Ti West aveva poco più di vent'anni, era appena uscito dalla School of Visual Arts di Manhattan e, intanto, aveva iniziato ad affinare l'arte girando il suo primo corto, The Wicked, quando insieme a un amico venne fermato per strada. "Indossavo i peggiori vestiti della mia vita, uno strano dolcevita con zip e scarpe ridicole", raccontò il regista in un'intervista a Maxim, "Ci pagarono tipo 50 dollari per essere all'interno di … Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022) La foto su Teen Peopole Magazine, l'ossessione per i B-Movie, l'estetica e la narrativa, tra Tobe Hooper e A24: fenomenologia di Ti, uno dei massimi esponenti della new wave. Sapevate che il presente e il futuro del cinemaè stato inesorabilmente segnato (più o meno) da un'inaspettata comparsa su Teen People Magazine? Era il lontanissimo 2001, all'epoca Tiaveva poco più di vent'anni, era appena uscito dalla School of Visual Arts di Manhattan e, intanto, aveva iniziato ad affinare l'arte girando il suo primo corto, The Wicked, quando insieme a un amico venne fermato per strada. "Indossavo i peggiori vestiti della mia vita, uno strano dolcevita con zip e scarpe ridicole", raccontò ilin un'intervista a Maxim, "Ci pagarono tipo 50 dollari per essere all'interno di …

Pubblicità

Inter_en : Nerazzurri in the house! ?? - angionata : @CORCIONEGIUSEP2 arrenditi e confessa. The house of cards is falling down. ?? Torna tra noi comuni mortali.… - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - TheBasciagoni : RT @CinziaNovelli2: ?? in the house ?????? #basciagoni PS 'Chiamate un Prete'... Non si può! Che mal di pancia quei giorni ! ???? ?? https:/… - Screenweek : #HouseoftheDragon svelato lo stemma dei Targaryen che verrà usato nella serie -