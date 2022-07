(Di lunedì 18 luglio 2022) Tra diverse ore, USA Network ospiterà una nuova puntata di Raw. A questo proposito il giornalista Sean Ross Sapp (Fightful Select) ha rivelato che nei piani della WWE ci sarebbe quello di riportare on screen l’ex campione, grande assente degli spettacoli da un mese a questa parte. Riprende la storyline con Ezekiel? Secondo quanto riporta Sapp,non è stato pubblicizzato ma è previsto nella card del Monday Night Raw di questa sera. Con molta probabilità condurrà un nuovo episodio del “KO Show” con l’intenzione di riprendere la storyline in atto con Ezekiel/Elias in vista di un possibile match a Summerslam. I piani possono cambiare da un momento all’altro, ma queste sembrerebbero i propositi della WWE.

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Kevin Owens potrebbe essere tra i protagonisti dell'episodio di Raw di stasera - - SpazioWrestling : WWE: Rivelati i possibili piani per Kevin Owens *SPOILER* #KevinOwens #WWE - Zona_Wrestling : #WWE Kevin Nash: 'Si è visto che John Cena non faceva promo da un po', mancava qualità' - - SpazioWrestling : WWE: Aggiornamenti sullo status di Kevin Owens #WWE #KevinOwens - TSOWrestling : Si attende solo l'ok da parte dei medici #WWE! #TSOW // #TSOS -

Owens batte Ezekiel Il canadese ha continuato la sua crociata contro i fan delladimostrare che Ezekiel ed Eias siano in realtà la stessa persona. A vincere è stato proprio lui grazie alla ......Backlash 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Rousey vs Flair! Chi avrà il suo bel da fare è senza dubbio Bobby Lashley, impegnato in un handicap match contro sia Omos che MVP mentre... WWE: Ecco il vero motivo per cui Kevin Owens ha saltato Raw Tra diverse ore, USA Network ospiterà una nuova puntata di Raw. A questo proposito il giornalista Sean Ross Sapp (Fightful Select) ha rivelato che nei piani della WWE ci sarebbe quello di riportare on ...