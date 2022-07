Pescatore cade nel fiume e muore (Di lunedì 18 luglio 2022) Tragedia in provincia di Milano. Un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo essere caduto nel fiume Adda, in provincia di Milano. Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, poco prima delle 15.Stando a... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) Tragedia in provincia di Milano. Un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo essere caduto nelAdda, in provincia di Milano. Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, poco prima delle 15.Stando a...

Pescatore cade in acqua e muore annegato Quando i familiari sono arrivati e hanno visto la sua carrozzina lì, hanno capito quello che era successo. Dramma mercoledì sull'Adda, dove un pescatore di 77 anni - Pietro Fumagalli, di Vaprio d'Adda, è morto annegato dopo essere caduto in acqua. Stando a quanto appreso, l'uomo - con difficoltà di movimento - aveva raggiunto un isolotto sul ... MilanoToday.it Scivola e cade nel fiume: morto annegato Un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo essere caduto nel fiume Adda. Il tragico episodio nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, poco prima delle 15, tra e Cornate (Mb) e Trezzo sull'Adda (Mi). Il 69enn ...