Napoli, due attrici si baciano in strada e la suora impazzisce: "È il diavolo" -VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Due ragazze si baciano in un vicolo dei quartieri spagnoli a Napoli, durante un set fotografico. E una suora irrompe sulla scena: "Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe e Maria!". Si tratta delle due attrici, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe protagoniste della serie tv Rai Mare Fuori ora disponibile su Neflix. Le due si mettono a ridere incredule, difficile riuscire a credere che nel 2022 qualcuno pensi ancora che l'omosessualità sia opera del diavolo. Tant'è, è esattamente quello che accade come si può bene vedere da questi due VIDEO postati su Instagram da una delle due protagoniste. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

