Monza scatenato | in settimana incontro per l'attaccante

Commenta per primo Pressing delper Gianluca Caprari . Adriano Galliani ha messo nel mirino l'attaccante del Verona e in settimana, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro tra club per provare a mettere in piedi ...Tra le altre trattative,sempre più: vicini Petagna del Napoli e Villar della Roma , mentre l' Atalanta insegue El Shaarawy , in uscita proprio dai giallorossi. Tabellone ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Monza scatenato sul mercato, ma già in passato diversi club neopromossi furono protagonisti con investimenti importanti ...