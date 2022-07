Crisi climatica, Guterres: “Azione collettiva o suicidio collettivo” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Incendi e ondate di calore anomalo che devastano intere aree del mondo mostrano che l’umanità si trova di fronte al rischio di un “suicidio collettivo”. A lanciare l’allarme clima in questi termini è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres rivolto ai ministri di 40 Paesi riuniti a Berlino per discutere della Crisi climatica. “Metà dell’umanità si trova nella zona a rischio – ha scandito Guterres – a causa di inondazioni, siccità, fenomeni temporaleschi estremi e incendi. Nessuna nAzione è immune. Eppure continuiamo ad alimentare la nostra dipendenza dai combustibili fossili”. Per il segretario Onu “abbiamo una scelta. Azione collettiva o suicidio collettivo. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Incendi e ondate di calore anomalo che devastano intere aree del mondo mostrano che l’umanità si trova di fronte al rischio di un “”. A lanciare l’allarme clima in questi termini è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antoniorivolto ai ministri di 40 Paesi riuniti a Berlino per discutere della. “Metà dell’umanità si trova nella zona a rischio – ha scandito– a causa di inondazioni, siccità, fenomeni temporaleschi estremi e incendi. Nessuna nè immune. Eppure continuiamo ad alimentare la nostra dipendenza dai combustibili fossili”. Per il segretario Onu “abbiamo una scelta.. ...

