Omicidio Anzio | Leonardo attirato fuori dal locale e poi accoltellato

(Di domenica 17 luglio 2022)Muratovic voleva passare una serata tranquilla con la sua fidanzata ade i loro amici. Un gelato, qualcosa da bere. Chiacchiere e risate con la loro comitiva. Di certo non si aspettava che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. Il pugile 25enne, aveva compiuto gli anni il mese scorso, era un habitué del Bodeguita, ilsulla spiaggia nella riviera Mallozzi, ad. Ci andava spesso, tanto che lo conoscevano in molti. Sapevano il suo nome. E infatti qualcuno, intorno alle 2:00, lo ha chiamato, facendolo usciredal, spontaneamente, si è alzato, è andato verso l’uscita e si è allontanato con quelle che – dai racconti di alcuni testimoni – sembrano essere tre persone. Inizia una discussione. Viene spaccata una ...

E' originario di Aprilia, Leonardo Muratovic, il giovane ucciso questa notte nel corso di una violenta rissa ad, nella zona della movida. Il ragazzo è stato raggiunto da alcune coltellate ed è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime trasportato dal 118. Su quando avvenuto sono al ...Negli uffici del commissariato sono stati già ascoltati numerosi amici con i quali ragazzo aveva raggiunto ieri seraper trascorrere una serata nei locali della movida. Al momento dell'...Ieri notte ad Anzio, nota zona della movida di Roma, Leonardo Muratovic ha perso la vita in seguito a un'aggressione.Movida violenta ad Anzio dove la scorsa notte Leonardo Muratovic, un ragazzo di 26 anni, residente ad Aprilia, è stato accoltellato a morte sulla riviera Mallozzi Ponente, che è la ...