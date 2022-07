L’Inter prima delude e poi si riscatta: pareggio in rimonta 2-2 col Monaco | Serie A (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 23:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Dopo il rotondo successo ottenuto contro il Lugano, L’Inter era attasa al primo test amichevole ufficiale contro il Monaco in trasferta sul campo della Spal a Ferrara. Dopo un inizio di partita deludente, con tantissimi spazi e tante occasioni concesse ai monegaschi che passano subito con Golovin in contropiede e poi raddoppiano con Ben Yedder sempre in verticale, i nerazzurri di Simone Inzaghi si riscattano, trovano più geometrie e affinità e iniziano la rimonta con Gagliardini che segna l’1-2 in mischia su calcio d’angolo a fine primo tempo e poi con Asllani che trova il 2-2 su una splendida azione lungo l’asse Lautaro-Lukaku. I cambi di entrambi gli allenatori hanno sbilanciato le ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 23:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Dopo il rotondo successo ottenuto contro il Lugano,era attasa al primo test amichevole ufficiale contro ilin trasferta sul campo della Spal a Ferrara. Dopo un inizio di partitante, con tantissimi spazi e tante occasioni concesse ai monegaschi che passano subito con Golovin in contropiede e poi raddoppiano con Ben Yedder sempre in verticale, i nerazzurri di Simone Inzaghi sino, trovano più geometrie e affinità e iniziano lacon Gagliardini che segna l’1-2 in mischia su calcio d’angolo a fine primo tempo e poi con Asllani che trova il 2-2 su una splendida azione lungo l’asse Lautaro-Lukaku. I cambi di entrambi gli allenatori hanno sbilanciato le ...

