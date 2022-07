Ciao papà | accolgo il testimone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) E dopo un po’ di tempo e tanti cambiamenti torno per dare spazio alle mille vicissitudini delle tante persone che in questi mesi ho incontrato. Ho avuto modo di toccare da vicino tante incoerenze e difficoltà non menzionate e percepire con chiarezza che appartenere ad una situazione numericamente rara è di per se uno svantaggio. Ho scoperto il mondo delle malattie genetiche rarissime e non classificate. E ho scoperto in questo mondo una forza, una determinazione e una volontà di provare a vivere che mi hanno arricchita e nutrita nella mia poca e incompleta informazione. Grazie a queste famiglie per avermi permesso di essere al loro fianco e di poter combattere con loro. Ho avuto modo di accedere alle strutture che ultimamente hanno visto crescere i momenti difficili e le criticità a causa del Covid e della distanza emotiva e fisica dai propri cari con famiglie spaccate dalla barriera ...