"Per restare...": la frase "intercettata" di Draghi che può ribaltare tutto (Di sabato 16 luglio 2022) Mario Draghi ha la bocca cucita. Il premier dopo aver annunciato le sue dimissioni si è trincerato in un silenzio che fa rumore. I partiti attendono un segnale per capire cosa possa davvero accadere mercoledì. Il giorno del giudizio si avvicina e Mario Draghi dovrà assolutamente sciogliere le sue riserve sul futuro della sua poltrona a palazzo Chigi. Mattarella, come è noto, preferirebbe non andare al voto ed è in questo contesto che va avanti la processione dalle parti del premier per convincerlo a restare in sella. I Cinque Stelle, soprattutto l'ala governista ha spalancato le porte all'ipotesi di un semaforo verde per la fiducia, ma si dice dalle parti di Chigi che il premier sia irremovibile. Ma su Repubblica spunta un retroscena che apre uno spiraglio su una riflessione profonda che si sta consumando nelle ...

