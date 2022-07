«Draghi resti premier fino al 2023», Renzi lancia una petizione online (Di venerdì 15 luglio 2022) Il leader di Italia viva: «Quanto fatto da Conte è una infamia che fa male al Paese. Il capo del M5S è uno stagista, il premier è uno statista: resti al governo con persone di sua stretta fiducia» Leggi su corriere (Di venerdì 15 luglio 2022) Il leader di Italia viva: «Quanto fatto da Conte è una infamia che fa male al Paese. Il capo del M5S è uno stagista, ilè uno statista:al governo con persone di sua stretta fiducia»

lucianonobili : In queste ore siamo impegnati a far di tutto perchè Mario #Draghi resti a Palazzo Chigi e l’irresponsabilità di chi… - ivanscalfarotto : Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare Draghi a Palazzo Chigi e faremo di tutto perché resti alla guida del… - SimoneAlliva : Dopo il 'successo' della petizione contro il reddito di cittadinanza, #Renzi lancia la petizione per il #Draghi-bis… - meso_polis : Tra 'grazie mario' e 'draghi resti' sembra di rispolverare la filmografia pop anni 80... #ItaliaViva - HSkelsen : RT @dariodangelo91: Alle 21:49 di venerdì 15 luglio c'è una remota possibilità che #Draghi resti premier: è quella che vede il #M5s tornare… -