Ucraina | Papa Francesco andrà a Kiev | ecco quando incontrerà Zelensky

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’indiscrezione circolava già da diversi giorni, ma la speranza che ciò si avverasse era riposta nel cuore di milioni di fedeli sin dallo scorso febbraio,le forze armate di Vladimir Putin invasero l’e diedero inizio ad un conflitto sanguinario che non accenna a placarsi dopo oltre 4 mesi di sangue e violenza. La notizia ora è certa, anche se rimangono dei ragionevoli margini di dubbio legati al suo stato di salute: se nulla peggiorerà nei prossimi mesi,intraprenderà un viaggio peril presidente Volodymyr. L’ufficialità è stata data da parte del responsabile dei Rapporti con gli Stati Esteri, monsignor Paul Richard Gallagher, che nel corso di una conferenza stampa in cui annunciava l’imminente trasferta del ...

...ormai in corso della rassegna La tragica guerra portata dalla Russia inè una di quelle ... non come un appello utopico, ma nell'esperienza personale di ciascuno, come ilnon si stanca di ...Lo ha dettoFrancesco, questa mattina, nel Palazzo apostolico vaticano, ricevendo in udienza i ... Io tante volte penso che uno dei pericoli più grandi adesso è dimenticare il dramma dell'. ...Papa Francesco ha ribadito la sua vicinanza all’Ucraina chiedendo che non cali l’attenzione sul conflitto. “In questo momento di dolore e di martirio vorrei dirvi che vi sono vicino, tutta la Chiesa è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...