Tabellone Wta Budapest 2022 | Trevisan numero due del torneo | al via anche Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ilprincipale delWta 250 di, in programma dall’11 al 17 luglio. Prima testa di serie è Barbora Krejcikova, che dopo aver saltato quasi completamente tutta la stagione primaverile sul rosso punta a ottenere punti importanti per risalire in classifica. Torna sull’amata terra rossaMartinadue del seeding. Sia lei che Elisabettaavranno una tennista di casa come prima avversaria. ILCOMPLETO SECONDO TURNO X. Wang vs Bogdan Krunic b. (6) Zhang 6-1 6-0 (3) Putintseva vs (LL) Pigossi Tsurenko b. Rakhimova 6-7(1) 6-4 7-5 (Q) Pera b. (5) Sasnovich 7-5 6-2vs Siniakova Bondar b. (Q) Papamichail 6-2 6-3(2)b. (Q) ...