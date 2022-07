Leeds | sulle tracce di Kalimuendo del PSG

Pubblicità

PSGRelay : RT @calciomercatoit: ?? #Inter sulle tracce di #Kalimuendo del #PSG: i dettagli - calciomercatoit : ?? #Inter sulle tracce di #Kalimuendo del #PSG: i dettagli - sigma_tao : William Thomas (Bill) Astbury (Longton, 25 febbraio 1898 – Leeds, 4 giugno 1961) è stato un fisico inglese, noto… - sportli26181512 : Il Messaggero titola: 'Milan, il Leeds vuole De Ketelaere': Charles De Ketelaere è uno dei protagonisti di giornata… - Rougenoir1978 : @FrankGrimesSMM @dino_andreani @sctmcg21 Noi prendiamo i giocatori che vogliono crescere al fianco di leggende come… -

Digital-Sat News

Ore calde per quanto riguarda il calciomercato Milan. Le ultimetrattative per De Ketelaere e Ziyech, obiettivi di Maldini e PioliLa strada si traccia giorno ...ai 35 milioni promessi dal......all'attaccante Joaquin Correa Joaquin Correa sarebbe finito nel mirino del club inglese del, ... I rossoneri sarebberotracce di Denis Zakaria della Juventus, che potrebbe finire ai margini ... Su Eleven Sports la tournée del Leeds United, la Supercoppa belga e No Days Off Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sempre vigile in ottica mercato l'Inter che sarebbe interessata ad un attaccante del PSG: sul giocatore forte pressing del Leeds ...