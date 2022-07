Fonderie Pisano | “bisogna accelerare processo delocalizzazione a Buccino”

(Di giovedì 14 luglio 2022) di Erika Noscheseildi. Dopo il terzo tavolo tecnico tenutosi al Comune di Salerno si rinnovano gli appelli da parte degli amministratori locali ad avviare l’iter per il trasferimento dello stabile di via Dei Greci, a. “Adesso è necessarioal massimo ladelle. Il progetto presentato dalla proprietà è fortemente innovativo e sostenibile: dopo anni di rinvii, i tempi sono maturi. La Regione è intervenuta e auspichiamo che il cronoprogramma dellavenga rispettato”, ha infatti dichiarato il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante commentando la futuradelle...

