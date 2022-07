Addio Benitez, nel '63 fu campione d'Europa - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 14 luglio 2022) "Ci ha lasciati Victor Benitez, che in rossonero fu campione d'Europa nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutti i milanisti". Così, ieri su Twitter, il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) "Ci ha lasciati Victor, che in rossonero fud'nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutti i milanisti". Così, ieri su Twitter, il ...

