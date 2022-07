“Francesco non c’è più”. Morto a 24 anni, un malore in casa poi l’inutile corsa in ospedale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Francesco Rodia Morto per un malore a Santa Lucia di Serino, un paese in provincia di 24 anni. Da un momento all’altro il giovane, che aveva solamente 24 anni, ha capito di non sentirsi bene e improvvisamente la situazione è peggiorata. Ha accusato un mancamento all’interno della sua casa e i suoi parenti hanno allertato immediatamente il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lo hanno rianimato e hanno disperatamente tentato di portare in ospedale il ragazzo. Francesco Rodia Morto per un malore a Santa Lucia di Serino. E inutile si è rivelata la corsa verso il nosocomio, visto che i medici non hanno potuto fare altro che confermare l’avvenuto decesso. Letteralmente sotto choc l’intero ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)Rodiaper una Santa Lucia di Serino, un paese in provincia di 24. Da un momento all’altro il giovane, che aveva solamente 24, ha capito di non sentirsi bene e improvvisamente la situazione è peggiorata. Ha accusato un mancamento all’interno della suae i suoi parenti hanno allertato immediatamente il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lo hanno rianimato e hanno disperatamente tentato di portare inil ragazzo.Rodiaper una Santa Lucia di Serino. E inutile si è rivelata laverso il nosocomio, visto che i medici non hanno potuto fare altro che confermare l’avvenuto decesso. Letteralmente sotto choc l’intero ...

Pubblicità

FBiasin : Ilary #Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percor… - Agenzia_Ansa : 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa,… - _Techetechete : Stasera #techetechete è dedicato a lei. E se non la riconosci… segui la voce. ?? #13luglio 20:30 su Rai1 e RaiPlay,… - Bruna71347573 : RT @piaiamarco: ANNUNCIARE IL VANGELO?? La Chiesa ha bisogno del vostro coraggio, per annunciare il Vangelo in ogni occasione, opportuna e n… - darveyfeels_ : RT @sandrinaadmni: Io comunque non scorderò mai lo sguardo commosso di Francesco Totti quando lui e i figli fecero la sorpresa ad Ilary in… -