Tre persone sono finite a processo per il caso Suarez Prosciolta l' avvocata della Juve

AGI - Prosciolta l'avvocata della Juventus, Maria Turco, rinviati a giudizio l'ex rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale dell'ateneo, Simone Olivieri, e la professoressa Stefania Spina. Questa la decisione del gup sull'inchiesta per il presunto esame farsa di italiano per il calciatore Luis Suarez, nel settembre 2020. Con la certificazione B1 di lingua italiana, il campione uruguayano avrebbe potuto ottenere la cittadinanza italiana e, secondo l'accusa, perfezionare il passaggio alla Juventus. Il processo che si aprirà a Perugia l'11 gennaio 2023 è l'ultimo procedimento su questo caso, dopo che a dicembre la Figc aveva archiviato le accuse mentre l'esaminatore, il professore Lorenzo Rocca, ha ...

