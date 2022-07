Missili russi su un palazzo a Chasiv Yar: 34 morti (Di martedì 12 luglio 2022) Ore 9.50 - Sale ancora il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri Sono 34 i morti trovati tra le macerie di un palazzo a Chasiv Yar centrato ieri mattina da alcuni Missili russi. Il palazzo era abitato da decine e decine di famiglie che non hanno avuto scampo Leggi su panorama (Di martedì 12 luglio 2022) Ore 9.50 - Sale ancora il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri Sono 34 itrovati tra le macerie di unYar centrato ieri mattina da alcuni. Ilera abitato da decine e decine di famiglie che non hanno avuto scampo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin ed Erdogan hanno avuto una conversazione telefonica sui corridoi per il grano. Il presidente turco:… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Nave russa con il grano lascia la Turchia, Kiev convoca l'ambasciatore turco. Missili russi distruggono h… - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ?? Prima immagine a colori del telescopio Webb. ???? ????Sale a 31 morti il bilancio dei missili russi su Ch… - Fabio_Galletti : Giustamente, se uno vuole investire in nucleare lo fa in un paese solido, affidabile, tranquillo, con programmazion… - fiatcurrency1 : @Poghos2003 @GiuseppBlasi Ah si per un evento di questo livello ci vuole la sollevazione popolare in tutto il mondo… -