Di Maio avverte Conte | M5s crea instabilità Giovedì è già una verifica di maggioranza

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 luglio 2022) "Non è possibile che una forza politica dica 'forsemi astengo'. Ci dicano se sono dentro o fuori dal governo". E' un Luigi Dimolto schietto quello che coglie l'occasione di una visita a Pescara per mandare un avvertimento a Giuseppee ai suoi ex compagni di partito. Che ieri non hanno partecipato al voto sul Dl Aiuti alla Camera. E ancora non hanno deciso sul da farsi al Senato,. "Abbiamo bisogno di stabilità e invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo, nell'ennesima crisi, dove c'è una forza politica, il Movimento 5 stelle, che sta generando, e che sta mettendo a repentaglio gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il paese", spiega allora il titolare della Farnesina. Secondo cui, in aggiunta, "far cadere il governo in questo momento significa ...