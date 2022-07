Ucciso a martellate | pm Sassari chiede ergastolo per imputato

(Di lunedì 11 luglio 2022) ''Condannate Claudio Dettori all'. È stato Dettori a commettere la rapina e l'omicidio di Antonio Fara", con l'aggravante della crudeltà e dell'abuso di relazione di ospitalità. È la ...

Secondo la ricostruzione del pm Dettori avrebbeFara per rubargli l''incasso del bar (circa ... quindi cercando di strangolarlo con la cintura di un accappatoio e finendolo con due...Antonio Fara,: l'imputato si difende. 'Sono innocente, era mio amico' A innescare il femminicidio - suicidio sarebbe stata la fine del loro rapporto al quale l'uomo non voleva ...SASSARI, 11 LUG - ''Condannate Claudio Dettori all'ergastolo. È stato Dettori a commettere la rapina e l'omicidio di Antonio Fara", con l'aggravante della crudeltà e dell'abuso di relazione di ospital ...Il magistrato ha ricostruito il contesto in cui è maturato il delitto, sottolineando che l’imputata è "pienamente meritevole delle attenuanti generiche" ...