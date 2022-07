Ranking Wta aggiornato a lunedì 11 luglio 2022: Raducanu debutta in Top-10, best ranking per due azzurre (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ranking Wta aggiornato a lunedì 11 luglio 2022 vede sempre in vetta la polacca Iga Swiatek, che ha poco meno del doppio dei punti di Anett Kontaveit, numero due. Perde qualche posizione Ons Jabeur, che nonostante la finale di Wimbledon non guadagna punti ma li perde. Da segnalare l’esordio in Top-10 di Emma Raducanu, classe 2002. Per quanto riguarda l’Italia, spiccano i best ranking di Martina Trevisan (26) e Lucia Bronzetti (66). Salda tra le prime 30 Camila Giorgi (29), bene anche Jasmine Paolini (64). Il ranking Wta aggiornato all’11 luglio 2022 Swiatek 8.336 punti Sakkari 4.190 Kontaveit 4.326 Badosa 4.030 Jabeur ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) IlWta11vede sempre in vetta la polacca Iga Swiatek, che ha poco meno del doppio dei punti di Anett Kontaveit, numero due. Perde qualche posizione Ons Jabeur, che nonostante la finale di Wimbledon non guadagna punti ma li perde. Da segnalare l’esordio in Top-10 di Emma, classe 2002. Per quanto riguarda l’Italia, spiccano idi Martina Trevisan (26) e Lucia Bronzetti (66). Salda tra le prime 30 Camila Giorgi (29), bene anche Jasmine Paolini (64). IlWtaall’11Swiatek 8.336 punti Sakkari 4.190 Kontaveit 4.326 Badosa 4.030 Jabeur ...

