Addio a Draghi ad un passo Il premier non cede al ricatto di Conte

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle ha deciso di uscire dall'aula della Camera per il voto finale sul dl Aiuti, che contiene 23 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende. Giovedì 14 poi il decreto legge approderà al Senato per arrivare al via libera definitivo entro il 16. In quel caso se i grillini guidati da Giuseppedovessero uscire e disertare il voto a Palazzo Madama si potrebbe mettere la parola fine sul governo guidato da Mario. Almeno questo è quanto riferisce il Corriere della Sera, che fa anche sapere che per il presidente del Consiglio molti dei punti del documento presentato dai pentastellati fanno parte dell'agenda dell'esecutivo. Manon ha alcuna voglia di farsi trascinare nella dinamica degli ultimatum. Il governo non deve essere succube dei ricatti dei partiti e quindi dare un segnale ...