Ragazzino si tuffa in acqua e muore annegato (Di domenica 10 luglio 2022) Le ultime speranze si sono spente in serata, dopo un intero pomeriggio in cui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. È morto il Ragazzino di 13 anni, un giovane italiano, che sabato era stato ricoverato al pronto soccorso... Leggi su today (Di domenica 10 luglio 2022) Le ultime speranze si sono spente in serata, dopo un intero pomeriggio in cui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. È morto ildi 13 anni, un giovane italiano, che sabato era stato ricoverato al pronto soccorso...

