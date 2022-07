Omicron 5, velocità di contagio e troppi morti: “Impossibile stabilire il picco, pericoloso far circolare il virus” (Di domenica 10 luglio 2022) Per fare chiarezza servono i dati. Battiston: «È un virus subdolo, entro fine mese rischiamo 10 milioni di malati» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 10 luglio 2022) Per fare chiarezza servono i dati. Battiston: «È unsubdolo, entro fine mese rischiamo 10 milioni di malati»

Cinque posti letto in pediatria per bambini contagiati dalCovid ...indossare la mascherina se vogliamo evitare che il virus si continui a diffondere a questa velocità"... ora più che mai fondamentale vista l'alta contagiosita della variante Omicron portoghese che da un ... Omicron 5, velocità di contagio e troppi morti: "Impossibile stabilire il picco, è pericoloso far circolare il virus". La curva dei contagi Covid è tornata ad impennarsi a causa della sottovariante Omicron 5 " l'ennesima di una lunga serie e chissà se mai ce ne libereremo del tutto " e, con il boom di nuovi casi sono ... Agenzia askanews ...indossare la mascherina se vogliamo evitare che il virus si continui a diffondere a questa"... ora più che mai fondamentale vista l'alta contagiosita della varianteportoghese che da un ...La curva dei contagi Covid è tornata ad impennarsi a causa della sottovariante5 " l'ennesima di una lunga serie e chissà se mai ce ne libereremo del tutto " e, con il boom di nuovi casi sono ... Omicron circola ad alta velocità, "prudenza e mascherine in caso di aggregazioni"