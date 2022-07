Meteo, in arrivo la piu' potente ondata di caldo del 2022 (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il passaggio dell'intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l'atmosfera di gran parte delle regioni italiane, torna sulla penisola una vecchia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il passaggio dell'intensadi temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l'atmosfera di gran parte delle regioni italiane, torna sulla penisola una vecchia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Meteo: in arrivo la più potente ondata di caldo del 2022. Dopo la battuta di arresto della scorsa settimana nuova f… - fattoquotidiano : Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pia… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pianur… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pianur… -