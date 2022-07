LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Jungels davanto da solo, Van Aert a 1?, gruppo a 2’20” (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.21 40 chilometri all’arrivo: O’Connor viene segnalato addirittura a più di 10 minuti di ritardo. Probabilmente l’australiano non proseguirà il Tour de France dopo questa giornata. 16.19 Adesso Jungels ha oltre un minuto di vantaggio: il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 ha fatto la discesa prendendosi diversi rischi. 16.17 Pogacar ha ancora tre uomini insieme a lui nel gruppo a tirare in discesa. 16.15 Bob Jungels sta spingendo anche in discesa: il lussemburghese ha 45 secondi di vantaggio sui più immediati ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.21 40 chilometri all’arrivo: O’Connor viene segnalato addirittura a più di 10 minuti di ritardo. Probabilmente l’australiano non proseguirà ildedopo questa giornata. 16.19 Adessoha oltre un minuto di vantaggio: il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 ha fatto la discesa prendendosi diversi rischi. 16.17 Pogacar ha ancora tre uomini insieme a lui nela tirare in discesa. 16.15 Bobsta spingendo anche in discesa: il lussemburghese ha 45 secondi di vantaggio sui più immediati ...

