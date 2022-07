Alpine, Fernando Alonso ed Estaban Ocon veloci in Austria (Di sabato 9 luglio 2022) Grandi prestazioni per l’Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. I due piloti della scuderia francese hanno portato entrambe le macchine in Q3 conquistando un buon sesto e nono posto. Nella Sprint Race odierna, i due piloti tenteranno di mantenere la Top 10 della graduatoria guardandosi dagli assalti di Mercedes e Haas. A fine Qualifiche, entrambi i corridori hanno mostrato serenità. Alpine, il commento di Fernando Alonso ed Esteban Ocon Alpine (Credit foto – pagina Facebook Alpine F1 Team)“La macchina era molto competitiva, ed è stato bello essere di nuovo in Q3 – ha commentato Fernando Alonso – ad ogni modo, ho danneggiato il fondo dopo essere andato largo nel mio primo giro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Grandi prestazioni per l’died Esteban. I due piloti della scuderia francese hanno portato entrambe le macchine in Q3 conquistando un buon sesto e nono posto. Nella Sprint Race odierna, i due piloti tenteranno di mantenere la Top 10 della graduatoria guardandosi dagli assalti di Mercedes e Haas. A fine Qualifiche, entrambi i corridori hanno mostrato serenità., il commento died Esteban(Credit foto – pagina FacebookF1 Team)“La macchina era molto competitiva, ed è stato bello essere di nuovo in Q3 – ha commentato– ad ogni modo, ho danneggiato il fondo dopo essere andato largo nel mio primo giro ...

