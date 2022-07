Triathlon britannico | addio trans in categoria femminile | un altro colpo alla dittatura inclusiva

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Londra, 8 lug — Almeno ilin Gran Bretagna «s’è desto» contro ladell’inclusivitàche penalizza pericolosamente le donne nello sport (e non solo): secondo quanto riportato dal MailOnline, sarebbe infatti il primo sporta vietare a tutte le donnedi gareggiare in competizioni femminili d’élite e non. In aggiunta, ilcambierà la propriamaschile in «open», a cui potranno partecipare tutti gli atletie ovviamente, gli uomini: anche in questo caso si tratta di una novità assoluta nello sport. La nuova politica entrerà in vigore a gennaio in sostituzione delle vecchie linee guida stabilite nel 2018, che consentivano aidi competere in ...