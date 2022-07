Il Monza non si ferma più: affare fatto per Marlon dello Shakhtar (Di venerdì 8 luglio 2022) Immarcabile, scatenato. Gli aggettivi per questo calciomercato del Monza ormai si sprecano. Adriano Galliani non contento di quanto fatto fino ad ora, mette a segno un altro colpo: Marlon dello Shakhtar Donetsk, difensore brasiliano classe ’95 con un passato in Italia al Sassuolo. Acquistato nel 2018 dal club neroverde, il difensore si è fatto apprezzare in Serie A sotto la guida di De Zerbi che proprio la scorsa estate lo ha voluto con sé nella breve avventura sulla panchina del club ucraino. Marlon arriva in Brianza in prestito secco dal club ucraino, un rinforzo di livello assoluto per Stroppa e un club come il Monza che ormai definire neo promosso è forse riduttivo. Acquisto numero sei Ansa Il vicepresidente e amministratore delegato del ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Immarcabile, scatenato. Gli aggettivi per questo calciomercato delormai si sprecano. Adriano Galliani non contento di quantofino ad ora, mette a segno un altro colpo:Donetsk, difensore brasiliano classe ’95 con un passato in Italia al Sassuolo. Acquistato nel 2018 dal club neroverde, il difensore si èapprezzare in Serie A sotto la guida di De Zerbi che proprio la scorsa estate lo ha voluto con sé nella breve avventura sulla panchina del club ucraino.arriva in Brianza in prestito secco dal club ucraino, un rinforzo di livello assoluto per Stroppa e un club come ilche ormai definire neo promosso è forse riduttivo. Acquisto numero sei Ansa Il vicepresidente e amministratore delegato del ...

Pubblicità

antig9696 : Grande mercato del Monza perché ha preso Marlon che appena ha messo piede in Ucraina, pur di non vederlo giocare, si sono fatto invadere. - velocevolo : RT @fedram67: Perché tanta crudeltà… - FabioMarzo1 : @mamoelme @MarianoFroldi Imbeccato… riguarda la gara di Monza è quello che non è riuscito a fare Hamilton in rettil… - alis_col : RT @F1Carcarla: Monza: non possono entrare ombrelli, tappi di bottiglia, power bank e zaini troppo grossi Austria: piscina e tavolo da ping… - iamrobertomonti : “Non era espressamente scritto che uscire dal tracciato in qualsiasi altra curva avrebbe comportato l’eliminazione… -