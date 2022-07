I contagi del Covid sono 100 volte superiori di un anno fa (Di venerdì 8 luglio 2022) Un numero di contagi cento volte superiore rispetto alla stessa settimana di luglio dello scorso anno che si riflette anche sul fronte ospedaliero, poiche' le persone ricoverate oggi sono quattro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Un numero dicentosuperiore rispetto alla stessa settimana di luglio dello scorsoche si riflette anche sul fronte ospedaliero, poiche' le persone ricoverate oggiquattro ...

Pubblicità

rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - GuidoDeMartini : ?? I SANITARI SOSPESI DEVONO TORNARE SUBITO AL LAVORO! ?? Vista l’inutilità del vaccino nel prevenire i contagi, vis… - gazzettaparma : Cresce la pressione della nuova ondata del virus sulle strutture sanitarie - VedeleAngela : RT @MenteBionda: I contagi del covid sono 100 volte quelli di un anno fa …. ?????? - antonellacirce1 : @N_DeGirolamo gentilissima vuol dire qualcosa del picco dei contagi in piena estate con italiani inoculati per oltr… -