F1 | Max Verstappen | “Contento per la pole | ho una grande macchina sul passo gara”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sul filo di lana. L’olandese Maxha ottenuto la-position nelle qualifiche della Sprint Race del GP d’Australia, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Il leader del campionato, grazie a un’eccezionale prestazione nell’ultimo settore, ha beffato le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, assicurandosi quindi la partenza dallap.1. Un time-attack caratterizzato dalla doppia bandiera rossa causata dai due incidenti che hanno visto coinvolti le due Mercedes dei britannici Lewis Hamilton e George Russell. Non è stato quindi semplice per i piloti adattarsi a questa situazione, soprattutto per sfruttare al meglio le gomme e portarle in temperatura. Ovviamente, in Max c’èsoddisfazione: “Sono state qualifiche complicate per le interruzioni e non era semplice ...