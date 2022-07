(Di giovedì 7 luglio 2022) Laha ufficializzato l'acquisto a parametro zero di Erikche si era svincolato dal Krasnodar a fine stagione e ha firmato...

UFFICIALE ?? Erik Botheim è un nuovo giocatore della Salernitana! ?? Il centravanti norvegese classe 2000 arrivato… - Salernitana, UFFICIALE: preso Botheim: La Salernitana ha ufficializzato l'acquisto a parametro zero di Erik Botheim… - Erik #botheim è il secondo acquisto ufficiale della #Salernitana, l'attaccante norvegese si lega ai granata fino… - Ufficiale e tutto confermato! Matteo #Lovato alla #Salernitana a titolo definitivo. Contratto fino al 2026 da 0,8M a stagio… - UFFICIALE - Salernitana, ingaggiato Lovato dall'Atalanta

MATTEO LOVATO (Salernitana) dall'Atalanta Il difensore, inserito nell'operazione Ederson - Salernitana, ufficiale: Ederson all'Atalanta. Preso Lovato