Grottaferrata | addio a Gianluca Paolucci

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo della politica, ma anche quello della ristorazione, e migliaia di persone, in lutto, giovedì 7 luglio 2022, nel popoloso comprensorio dei Castelli Romani, per la scomparsa – a soli 54 anni, per una malattia che ha avuto la meglio sulla vita – di. Cenni biografici Imprenditore nel campo della ristorazione ed attivo politicamente ed amministrativamente, da molti anni. Ecco alcune brevi notizie che, anche chi non ha avuto modo di conoscerlo, può reperire sul ben considerato ed apprezzato. Assessore e consigliere comunale diConsigliere comunale nella Città di(nelle elezioni Amministrative di giugno 2022 riconfermato sugli scranni della massima assemblea elettiva castellana in forza all’opposizione). In precedenza, ...

La comunità di Grottaferrata piange Gianluca Paolucci, consigliere comunale e storico ristoratore prematuramente scomparso ieri sera all'età di 54 anni.