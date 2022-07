F1: Sainz, vittoria di Silverstone ha aumentato la mia fame (Di giovedì 7 luglio 2022) "Non so descrivere che gioia sia stata la vittoria di Silverstone, ma so che un effetto l'ha avuto: ha aumentato la mia fame di successo". Lo dice Carlos Sainz, nella prima conferenza stampa verso il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Non so descrivere che gioia sia stata ladi, ma so che un effetto l'ha avuto: hala miadi successo". Lo dice Carlos, nella prima conferenza stampa verso il ...

