Scamacca a un passo dal Psg | ecco tutte le cifre dell' affare

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Se tutto va come deve andare, riceverà palla da Messi. E si metterà al fianco di Mbappé. Magari un assist di Neymar lo manderà in gol. Luna Park.

Se tutto va come deve andare, riceverà palla da Messi. E si metterà al fianco di Mbappé. Magari un assist di Neymar lo manderà in gol. Luna Park. Il centravanti, in uscita dal Sassuolo, ad un passo dal trasferimento in Francia. I milanesi vorrebbero inserire un contro riscatto o un diritto di ricompra Col passare dei giorni prende sempre più piede l'ipotesi del passaggio di Andrea Pinamonti all'Atalanta. Sull'attaccante dell'Inter... Gianluca Scamacca è a un passo dal Psg, svolta per carriera e conto in banca: sarà con Mbappé, Messi e Neymar, lo stipendio sarà milionario ...